Испания

Наставник Реала высказался о победе над Барселоной в матче чемпионата Испании.

Мадридский Реал одолел Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги (2:0) и вернул себе лидерство в турнирной таблице.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан поделился эмоциями после встречи и поздравил своих подопечных с долгожданной победой в Эль Классико.

"Я очень доволен результатом. Винисиус заслужил забить свой гол. Для него это очень важное взятие ворот против такого сильного соперника. Мне бы хотелось, чтобы Иско реализовал свой момент, однако Марк-Андре тер Штеген совершил невероятный сейв".

"Сегодня Мариано Диас оказался важным игроком встречи. Он вышел на замену и забил, чему я очень рад. Мариано мало играл, поэтому отличиться против Барселоны было нелегко. Все за него очень рады, потому что он отдал всего себя на футбольном поле".

"Мы испытываем хорошие ощущения. Первая половина оказалась для нас немного сложной, однако второй тайм был хорошим в исполнении Реала. Это был равный матч, но мы лучше сыграли в атаке и очень хорошо прессинговали", — приводит слова Зидана Marca.

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