Испания

"Баски" едва не упустили путевку в финал во втором тайме.

Завершился ответный полуфинальный поединок Кубка Испании, в котором Гранада на своем стадионе принимала Атлетик. Первая встреча этих коллективов завершилась минимальной победой "басков" (1:0), поэтому у Гранады еще оставались шансы пробиться в заключительную стадию турнира.

Во втором тайме хозяева начали прижимать Атлетик, что по итогу дало свои плоды. Голов Санчеса и Фернандеса оказалось бы достаточно, чтобы пройти клуб из Бильбао, однако на 81-й минуте Берчиче реализовал свой момент и подарил Атлетику путевку в финал Кубка Испании.

Отметим, что в финале "баскам" будет противостоять Реал Сосьедад, который вчера выбил из турнира Мирандес.

Гранада — Атлетик 2:1

Голы: Фернандес, 48, Херман Санчес, 76 — Берчиче, 81

Гранада: Руй Силва — Диас, Санчес, Дуарте, Нева (Кортес, 85) - Гоналон, Эррера (Этеки, 61), Пуэртас - Фулькье (Вико, 85), Фернандес, Мачис

Атлетик: Симон — Капа (Кордоба, 59), Йерай Альварес, Мартинес, Нуньес, Берчиче - Сан Хосе (Адурис, 79), Весга, Рауль Гарсия, Муниаин (Сансет, 90) - Уильямс

Предупреждения: Херман Санчес - Йерай Альварес, Весга, Унаи Симон.