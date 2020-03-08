Испания

Защитник Барселоны дал комментарий после игры с Реалом Сосьедад.

Хорди Альба остался недоволен поведением своих фанатов в игре 27-го тура. Защитнику не понравился свист с трибун в начале встречи.

"Никому не нравится, когда болельщики против вас, и тем более на вашем собственном стадионе. Я уважаю всех, но они также должны уважать меня. Отношение к игре хорошее, и каждый оставил все на поле.

Никто не любит играть плохо или как мы сейчас играем, но свист на 15-й минуте при счете 0:0 меня не радует. Нелегко, когда дела идут плохо, но в конце концов, мы должны с этим жить", — приводит слова Альбы Marca.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Барселона — Реал Сосьедад.