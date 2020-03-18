Испания

Бразилец рассказал об отношениях с французом.

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор поделился мнением о своем одноклубнике Кариме Бензема и рассказал о конкуренции в команде.

"Кто мне помог больше всех? Безусловно, Карим Бензема. Он помогает мне с первого дня, советует, как принимать правильные решения. Когда мы играет вместе, он говорит оставаться спокойным и сфокусированным.

В нашей команде очень сильный менталитет победителей, каждый из нас настроен на победы во всех матчах и усиление соревновательного духа. Если ты немного расслабишься на тренировке, то уже не сможешь догнать остальных.

Марсело очень техничный и обладает невероятным контролем мяча, а Карим мыслит на 10 секунд впереди остальных", – рассказал Винисиус в интервью изданию AS.

Ранее Винисиус заявлял, что мог стать игроком Барселоны.

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