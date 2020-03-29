Испания

Тренер рассказал о совместной работе с Серхио Рамосом в сборной Испании.

Луис Энрике заверил, что находится в хороших отношениях с капитаном сборной Испании Серхио Рамосом.

"Мои отношения с Рамосом очень хорошие, как и у 99,9% игроков. Серхио — капитаном. Я знал его только по рекомендациям и по играм. Когда я встретил его, я был приятно удивлен лидерскими качествами и личными качествами", — приводит слова Луиса Энрике Marca.

Напомним, ранее испанский тренер рассказал о том, каково тренировать Лионеля Месси.

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