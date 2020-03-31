Испания

Хавбек готов вернуться к тренировкам в общей группе.

Полузащитник мадридского Реала Марко Асенсио восстановился после тяжелой травмы и готов приступить к тренировкам в общей группе, сообщает издание AS.

Асенсио получил разрыв крестообразных связок и мениска в июле прошлого года и с тех пор не выходил на поле. В середине января атакующий хавбек вернулся к индивидуальным тренировкам и работал над физической формой.

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В текущем сезоне 24-летний игрок не провел ни одного поединка в футболке "сливочных".

Ранее сообщалось, что полузащитнику Эдену Азару удалили швы после операции на лодыжке.

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