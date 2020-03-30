Испания

Испанский защитник хочет продлить соглашение со "сливочными" до 2023 года.

Будущее капитана Реала Серхио Рамоса в мадридском гранде находится под вопросом, поскольку стороны не могут договориться об условиях продления контракта. Об этом сообщает AS.

Нынешнее соглашение испанского центрбека со "сливочными" рассчитано до лета 2021 года, однако руководство готово предложить ему новую сделку сроком до 2022 года.

Несмотря на то, что 30 марта Рамосу исполнилось уже 34 года, его не устраивает предложение Реала. Футболист хотел бы продлить контракт до 2023 года, но пока никакие официальные переговоры между испанцем и клубом не начинались.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно руководство Реала намерено расстаться с рядом футболистов. Серхио Рамос в этом списке не находится.

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