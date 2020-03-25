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Football.ua подготовил для вас подборку исполнителей, на количество футбола в жизни которых коронавирус не повлиял.

Пандемия коронавируса затронула практически все сферы жизни жителей европейских стран. К сожалению, исключением не стал и мир футбола. Из-за COVID-19 приостановились практически все спортивные соревнования, а футбольные клубы ушли на карантин, чтобы избежать дальнейшего распространения болезни.

Однако есть перечень игроков, в жизни которых не стало меньше футбола с введением внепланового отдыха, а главная причина этому – серьезные травмы. Football.ua специально для вас собрал список из футболистов, которые уже находились в лазарете до введения всеобщего карантина.

Поль Погба (Манчестер Юнайтед)

Пожалуй, будет справедливо начать данный список с полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба. Француз пропустил практически всю нынешнюю кампанию, однако его отсутствие не всегда связывали именно с травмой лодыжки, которую он получил еще в сентябре прошлого года. В прессе систематически появляется информация о желании звездного хавбека покинуть Олд Траффорд, а потенциальными местами продолжения карьеры футболиста называются Ювентус, ПСЖ и мадридский Реал.

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В текущем сезоне Погба провел на клубном уровне всего восемь поединков, создав таким образом серьезный пробел в центре полузащиты "красных дьяволов". Да, француз возвращался на футбольное поле как осенью, так зимой, но каждый раз его ожидали рецидивы старой травмы. К счастью Оле-Гуннара Солскьяера, проблема Манчестер Юнайтед в центральной зоне решилась с приходом Бруну Фернандеша минувшей зимой, а сроки окончательного восстановления Поля Погба до сих пор остаются неизвестными.

Николо Дзаньоло (Рома)

После перехода из Интера в июле 2018 года, Николо Дзаньоло практически сходу стал ключевой фигурой в игре Ромы. 20-летний полузащитник по праву считается одним из самых перспективных футболистов Италии, но на пути его прогресса внезапно стала серьезная травма.

В поединке 19-го тура Серии А против Ювентуса, который состоялся в начале 2020 года, Дзаньоло получил повреждение уже в первой половине встречи. Позже медицинский штаб "волков" поставил итальянцу неутешительный диагноз — разрыв крестообразной связки. Как итог, молодое дарование уже точно не сыграет в текущем сезоне (если соревнования вообще возобновятся), а процесс его восстановления рассчитан как минимум до конца августа 2020 года.

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Эден Азар (Реал Мадрид)

Трансфер Эдена Азара в Реал за 100 миллионов евро стал действительно громким событием летом 2019 года, в успехе которого мало кто мог сомневаться. Бельгийский вингер на протяжении многих лет являлся безоговорочным лидером Челси, а уже в мадридском клубе он должен был выполнить весьма непростую задачу – заменить Криштиану Роналду, отправившегося покорять Серию А.

Новый этап в карьере стартовал для Азара крайне неудачно, а всему виной стали систематические травмы. На Сантьяго Бернабеу все начиналось для звезды сборной Бельгии с незначительных повреждений, но с течением времени переросло в куда более серьезные травмы. Сперва Эдену диагностировали трещину в ноге, из-за которой он пропустил 17 матчей Реала и не появлялся на поле до середины февраля, а уже на второй поединок после возвращения футболист вновь травмировался и выбыл до конца мая.

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После очередного повреждения, Реал и Азар решились на хирургическое вмешательство. Операция на лодыжке нападающего успешно прошла в США, и сейчас бельгиец проходит реабилитационный период.

Марко Асенсио (Реал Мадрид)

Кадровые проблемы Реала в нынешней кампании не ограничились одним Эденом Азаром. Во время летней паузы Марко Асенсио порвал крестообразные связки и наружный мениск левого колена на одной из тренировок команды, что поставило под большой вопрос его появление на поле в сезоне-2019/20.

Как и ожидалось, испанский полузащитник до сих пор не сыграл ни одного матча за "сливочных" после полученной травмы. Несмотря на то, что он приступил к тренировкам в январе этого года, и его возвращение планировалось на конец марта, похоже, что увидеть Асенсио на поле мы сможем гораздо позже из-за набирающих ход последствий коронавируса.

Усман Дембеле (Барселона)

Крайне травматичный, но все еще перспективный Усман Дембеле по-прежнему не может заиграть в Барселоне хотя бы на том уровне, который он демонстрировал в дортмундской Боруссии. Французскому нападающему всего 22 года, но из сезона в сезон его продолжает беспокоить травма подколенного сухожилия, которая уже стала для него хронической.

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В нынешней кампании Дембеле провел всего 492 минуты во всех турнирах, появившись на поле в девяти поединках. Барселона, по всей видимости, окончательно разочаровалась в дорогостоящем вингере, у которого периодически прослеживаются не только проблемы с травмами, но и с дисциплиной. В любом случае, какое бы будущее не ждало Усмана, окончательно восстановиться от повреждения он сможет не раньше августа, поэтому сезон-2019/20 для него можно считать завершенным.

Сон Хын Мин (Тоттенхэм)

А теперь стоит поговорить о футболисте, без которого сейчас невозможно представить атаку Тоттенхэма. Сон Хын Мин – один из лидеров лондонского клуба, а то, как влияет его отсутствие на команду, можно наглядно увидеть по нынешней форме "шпор". Подопечные Жозе Моуриньо вылетели из Лиги чемпионов и не знают побед на протяжении шести поединков, однако, даже в случае возобновления АПЛ в начале апреля, Тоттенхэму не стоит надеяться на возвращение Сона.

Южнокорейский вингер получил перелом руки в середине февраля, и его возвращение планируется на конец июня. Опять же, в связи с распространением COVID-19, чемпионат Англии могут и возобновить, и перенести на более поздний срок, и вовсе отменить, поэтому полностью исключать вариант с возвращением Сона никак нельзя. Кто знает, возможно, что АПЛ будет доигрываться предстоящим летом, и 27-летний вингер поможет Тоттенхэму в заключительных матчах чемпионата? Нам остается лишь ждать официального решения Английской футбольной лиги.

Харри Кейн (Тоттенхэм)

Помимо Хын Мин Сона, Тоттенхэм лишился и ключевого центрального форварда в лице Харри Кейна, который в начале января не смог доиграть матч против Саутгемптона и вынуждено покинул поле во втором тайме.

Англичанин пропустил уже 15 поединков во всех турнирах из-за разрыва подколенного сухожилия, сейчас ожидается, что через 2-3 недели он сможет приступить к тренировкам. Сам футболист ранее заявлял, что в любом случае будет готов к чемпионату Европы, проведение которого планировалось на лето 2020, но из-за коронавируса турнир перенесли на 2021 год.

Лерой Сане (Манчестер Сити)

Нападающий Манчестер Сити Лерой Сане прошлым летом мог сменить клубную прописку и вернуться в чемпионат Германии, где в его услугах была заинтересована мюнхенская Бавария. Клубы вели активные переговоры по переходу 24-летнего вингера, но трансфер внезапно сорвался из-за серьезного повреждения футболиста.

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На поединок Суперкубка Англии против Ливерпуля, который стал первым в сезоне-2019/20, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола включил Сане в стартовый состав, но немец пробыл на поле не больше 13 минут. Как оказалась, вингер Манчестер Сити разорвал крестообразные связки, из-за чего он до сих пор не выступал за первую команду в нынешней кампании.

Несмотря на то, что Лерой Сане уже восстановился от травмы и провел один матч за молодежный состав Ман Сити, пауза в чемпионате Англии устроила немцу очередной внеплановый отпуск.

Мерих Демирал (Ювентус)

Турецкий центрбек не смог стать основным футболистом Ювентуса после перехода из Сассуоло в летнее межсезонье. Помимо незначительного количества игрового времени, Демирал получил травму в конце января 2020 года, из-за которой он пропустил уже 21 матч туринского клуба во всех турнирах.

Дело в том, что 22-летнему Мериху диагностировали разрыв крестообразной связки, поэтому процесс его восстановления продлится минимум до середины июля. Учитывая нынешнее положение Демирала в Ювентусе, вполне вероятен вариант с уходом в другой клуб предстоящим летом. Если верить информации зарубежных СМИ, проблемой трансфера турецкого защитника в другой клуб могут стать финансовые запросы руководства "старой синьоры", которое отказалось отпускать футболиста зимой за 40 миллионов евро.

Лукас Торрейра (Арсенал)

Торрейра стал чаще появляться в основном составе Арсенала после того, как пост главного тренера команды покинул Унаи Эмери, а его сменщиком стал Микель Артета. Уругваец на данный момент является безальтернативным вариантом в опорную зону "канониров", но в марте этого года Торрейра был вынужденно заменен в начале матча Кубка Англии против Портсмута.

После нескольких медицинских тестов, 24-летнему полузащитнику диагностировали перелом правой лодыжки. Сроки восстановления футболиста еще оцениваются, но ожидается, что он пропустит от восьми до десяти недель. Вполне вероятно, что лондонскому клубу остаток сезона придется обходиться без Торрейры, что, безусловно, является серьезной потерей, учитывая нынешнюю ситуацию Арсенала в турнирной таблице чемпионата Англии.

P.S. Отдельного упоминания также заслуживают нападающий Интера Алексис Санчес и полузащитник Челси Рубен Лофтус-Чик. Чилийский вингер пропустил из-за травмы малоберцовой мышцы 14 официальных матчей во всех турнирах, а англичанин до сих пор не появлялся на поле в текущем сезоне, хотя уже восстановился от разрыва ахиллова сухожилия и включался Фрэнком Лампардом в заявку на поединки английской Премьер-лиги.

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