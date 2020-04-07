Испания

Похоже, португалец не вернется на Сантьяго Бернабеу.

Руководство Реала не заинтересовано в повторном приобретении нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, сообщает AS.

Напомним, итальянские СМИ сообщали, что туринцы рассматривают возможность продажи португальского футболиста, чтобы преодолеть последствия финансового кризиса.

По данным источника, представители "бланкос" утверждают, что время Роналду на Сантьяго Бернабеу прошло, а у клуба есть другие спортивные цели.

Ранее сообщалось, что у форварда в будущее трансферное окно могут появиться варианты с переходом в ПСЖ и Манчестер Юнайтед.