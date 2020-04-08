Испания

Испанский полузащитник пока что не собирается закачивать с футболом.

Андрес Иньеста ушел от прямого ответа на вопрос о возвращении в Барселону, но не стал исключать такой вариант.

"Возвращение в Барселону? Я намерен продолжать играть в футбол. Мой контракт с Виссел Кобе действует до 2021 года, у меня есть мотивация продолжать выступления.

Хочу снова почувствовать те ощущения, когда находишься с мячом на футбольном поле", — приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.

Напомним, что в зимнее трансферное окно "сине-гранатовые" пытались вернуть Иньесту.