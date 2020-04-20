Испания

Хорватский хавбек считает, что возможное аннулирование сезона — неправильное решение.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич прокомментировал ситуацию в испанской Ла Лиге, которая взяла бессрочную паузу из-за пандемии коронавируса. Хорват уверен, что его команду должны признать чемпионом, если соревнования завершат досрочно.

"Мы все хотим снова выйти на поле и выиграть чемпионат Испании, но я также понимаю, что сезон может не возобновиться. Если это произойдет, то мы должны стать чемпионами, так как возглавляем турнирную таблицу".

"Идеальным сценарием было бы доиграть эту кампанию, но только с хорошо продуманным планом, особенно нужно брать во внимание следующий сезон", — приводит слова Ракитича Goal.com со ссылкой на Movistar +.

Напомним, ранее Иван Ракитич высказался касательно своего возможного ухода из Барселоны.

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