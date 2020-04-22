Испанские гранды хотят подписать хорватского хавбека.
Марцело Брозович, Getty Images
22 апреля 2020, 06:37
Полузащитник Интера Марцело Брозович попал в сферу интересов мадридского Реала и Барселоны, сообщает издание Mundo Deportivo.
Испанские клубы следят за ситуацией вокруг хорватского хавбека и попытаются подписать его летом. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 60 миллионов евро.
Действующий контракт Брозовича с Интером рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 32 поединка в футболке "нерадзурри", отличившись тремя голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что интерес к Брозовичу также проявляет Ливерпуль.
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