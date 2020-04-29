Испания

Испанец рассказал, где может продолжить карьеру.

Бывший тренер Арсенала Унаи Эмери заявил, что хотел бы вернуться к работе тренера и может продолжить карьеру в Примере.

"Я готов вернуться к тренерской работе. В Англии, Италии, Франции или другом месте… Но если вы меня спросите, где я могу оказаться, то мне кажется, я ближе к испанской лиге", – приводит слова Эмери издание AS.

Эмери находится без работы с ноября прошлого года, когда его уволили из Арсенала. Ранее 48-летний специалист работал во главе таких испанских клубов, как Лорка, Альмерия, Валенсия и Севилья.

Ранее сообщалось, что в сотрудничестве с Эмери заинтересован Милан.

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