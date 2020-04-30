Испания

Бельгийский полузащитник продолжает набирать форму.

Вингер Реала Эден Азар несколько дней назад начал заниматься с мячом, сообщает AS. Это важный шаг в восстановлении бельгийца.

Азар перенес операцию на лодыжке в начале мая. Ожидается, что он будет готов играть в конце мая. Возвращение бельгийца может стать хорошим подспорьем в борьбе Реала за чемпионство, если Ла Лиге будет возобновлена.

Эден перебрался в Реал прошлым летом из Челси за 100 млн евро. Однако из-за травм он не сумел проявить себя в полной мере, сыграв только в 15 матчах. За это время Азар отметился одним голом и пятью ассистами.

Бывший партнера Азара по Челси, Хуан Мата, назвал бельгийца лучшим футболистом АПЛ, против которого ему приходилось играть. Он уверен, что Эден еще проявит себя в Реале, несмотря на травмы.

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