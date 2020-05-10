Испания

Стали известны сроки восстановления французского защитника.

Самуэль Умтити получил повреждение на одной из первых тренировок Барселоны после возобновления.

Французскому защитнику теперь предстоит восстанавливаться две-три недели, сообщает As.

Умтити получил надрыв камбаловидной мышцы на правой ноге. В текущем сезоне защитник провел 16 поединков в футболке "сине-гранатовых".

Напомним, ранее Барселона установила ценник на французского защитника.

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