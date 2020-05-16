Испания

Новый комплект "сливочных" будет выполнен в традиционных цветах.

Специализированный портал Footy Headlines предоставил информацию касательного нового домашнего комплекта мадридского Реала на сезон-2020/21.

Концепт новой экипировки "матрасников" останется неизменным. Футболка будет выполнена в традиционных для Реала белых цветах.

Интересно, что на рукавах нанесут принт розового и черного цвета, напоминающий камуфляж. По бокам футболки будут полосы, выполненные также в розовом цвете.

Напомним, ранее в Сети появилось фото весьма традиционного домашнего комплекта Баварии, а вот третья форма Ювентуса удивила своим принтом "леопарда".