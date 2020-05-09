Италия 09 мая 2020, 16:01 В Сети появились фото формы Интера на сезон-2020/21 Вместо традиционных черно-синих вертикальных полос "змеи" будут раскрашены зигзагом. Фото Footy Headlines 09 мая 2020, 16:01 Стало известно, какой дизайн разработала компания Nike для новой формы Интера — сообщает Footy Headlines. Новинкой стали зигзагообразные сине-черные полосы на основном комплекте, а второй и третий будут голубым и белым. Ранее стало известно, в какой форме будет выступать в сезоне-2020/21 Ювентус. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Команды Интер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте