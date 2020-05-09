Италия

Вместо традиционных черно-синих вертикальных полос "змеи" будут раскрашены зигзагом.

Стало известно, какой дизайн разработала компания Nike для новой формы Интера — сообщает Footy Headlines.

Новинкой стали зигзагообразные сине-черные полосы на основном комплекте, а второй и третий будут голубым и белым.

Ранее стало известно, в какой форме будет выступать в сезоне-2020/21 Ювентус.

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