Футболисты "бетикос" не смогли успешно пройти тест.
Игроки Бетиса, getty images
10 мая 2020, 11:26
У трех футболистов Бетиса было выявлено заболевание коронавирусом, сообщает El Laguero.
Источник уверяет, что в ближайшее время клуб огласит общественности имена заразившихся.
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Напомним, что у полузащитника Гранады Эрреры выявили заболевание коронавирусом.
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