Испания

Футболисты "бетикос" не смогли успешно пройти тест.

У трех футболистов Бетиса было выявлено заболевание коронавирусом, сообщает El Laguero.

Источник уверяет, что в ближайшее время клуб огласит общественности имена заразившихся.

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Напомним, что у полузащитника Гранады Эрреры выявили заболевание коронавирусом.

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