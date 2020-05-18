С понедельника, 18 мая, игроки Реала приступили к групповым тренировкам — сообщил официальный сайт королевского клуба.

Футболисты, ранее занимавшиеся индивидуально, начали работу с мячом в малых группах.

Ранее сообщалось, что подготовку в возобновлению сезона начали заклятые враги Реала — Барселона и Атлетико.