Испания 18 мая 2020, 22:02 Реал начал второй этап подготовки к возобновлению сезона Футболисты "бланкос" начали групповые тренировки. Фото ФК Реал 18 мая 2020, 22:02 С понедельника, 18 мая, игроки Реала приступили к групповым тренировкам — сообщил официальный сайт королевского клуба. Футболисты, ранее занимавшиеся индивидуально, начали работу с мячом в малых группах. 🔥⚽ ¡Empezamos fuerte la segunda semana de entrenamientos!#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/yxVBYaM7xJ — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 18, 2020 Ранее сообщалось, что подготовку в возобновлению сезона начали заклятые враги Реала — Барселона и Атлетико. Команды Реал Мадрид Источники ФК Реал Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте