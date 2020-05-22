Испания

"Ириски" летом могут усилиться 20-летним центрбеком.

Центральный защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо, выступающий на правах аренды за Шальке, может больше не сыграть в футболке "сине-гранатовых".

В услугах 20-летнего француза заинтересовано множество европейских клубов, в том числе и Эвертон, планирующий усилить центральную линию обороны предстоящим летом.

Как сообщает Sport.es, Барселона не рассчитывает на Тодибо и готова с ним расстаться. Каталонцы уведомили "ирисок", что намерены выручить с продажи молодого футболиста 25 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве различных бонусов.

Ранее появлялась информация, что Ювентус начал переговоры с Барселоной по Тодибо. Немецкие клубы в лице Шальке и Лейпцига также надеются выкупить контракт француза.