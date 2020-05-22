Испания

Похоже, что немецкий голкипер подпишет новую долгосрочную сделку с "сине-гранатовыми".

Вратарь Марк-Андре тер Штеген активно ведет переговоры с Барселоной о продлении нынешнего соглашения. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, стороны близки к заключению нового долгосрочного контракта до 2025 года.

Соглашение Тер Штегена с Барсой рассчитано до 2022 года. По информации различных СМИ, зарплата вратаря на Камп Ноу составляет порядка 4,7 млн евро в год.

В начале мая немецкий голкипер признался, что отложил переговоры с "сине-гранатовыми" о новом контракте.