Испания

"Сине-гранатовым" придется продавать игроков, чтобы совершать входящие сделки.

Барселона не имеет средств для приобретений на летнем трансферном рынке из-за последствий пандемии коронавируса, сообщает ESPN.

Единственным вариантом для "сине-гранатовых" остается продажа ненужных игроков, чтобы выручить необходимые средства.

Прошлым летом Барселона приобрела Френки Де Йонга, Антуан Гризманна, Хуниора Фирпо и Нето, а зимой — Мартина Брайтвейта.

Каталонцы пытались сэкономить средства в бюджете клуба, но игроки отказались второй раз идти на понижение зарплаты.