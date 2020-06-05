Испания

Барселона в первом матче после карантина встретится с Мальоркой.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн поделился ожиданиями от предстоящего возобновления испанской Ла Лиги после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

"Первая игра будет на Майорке, но будет очень странно выступать без зрителей. Это будет первый раз, когда я испытаю нечто подобное. Я никогда не обходился без футбола настолько долго, но у меня появилась возможность насладиться временем с детьми в те дни", — заявил 29-летний француз в прямом эфире Twitch.

В текущем сезоне Антуан Гризманн провел за Барселону 37 поединков во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, испанская Ла Лига официально возобновится 11 июня. Первым поединком после перерыва станет андалузское дерби между Севильей и Бетисом. Барселона же отправится в гости к Мальорке, с которой проведет матч 13 июня.