Испания

Легенда Барселоны назвал причины не самых удачных сезонов в исполнении француза и нидерландца.

Полузащитник Виссел Кобе Андрес Иньеста в интервью изданию Marca высказался об игре новичков Барселоны Френки де Йонга и Антуана Гризманна в текущем сезоне. Причиной блеклых выступлений легенда сборной Испании называет адаптационный период к новой команде.

- Судя по всему, Ракитич покинет клуб, а Де Йонг пока не смог полностью понять схему игры Барселоны. Кто должен занять место в центре поля?

- Я не знаю. Если вы хотите сравнивать, то я ненавижу это делать. Их сложно сравнивать. Я всегда говорил, что на деле все будет по-другому, а не так, как думают болельщики. В любом случае, хуже уже не будет, чем то, что мы уже видели.

Как Ракитич, так и Де Йонг — очень хорошие футболисты, а Барселоне нужно определиться со своими главными задачами и, отталкиваясь от этого, подбирать футболистов в команду.

- Что мешает Гризманну стать незаменимым игроком Барселоны?

- Это случай похож на то, что происходит с Де Йонгом. Гризманну и остальным новичкам, которые приезжают каждый год, нужно время на адаптацию. Они обладают огромным талантом и, несомненно, в конечном итоге их ждет успех в этой команде, где, как мы знаем, играть совсем нелегко.

Напомним, ранее Иньеста не исключил того, что может вернуться в Барселону.

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