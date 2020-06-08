Испания

Голкипер высказался о важности партнера по команде.

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа прокомментировал нынешнюю форму крайнего хавбека Эдена Азара.

"Азар просто прекрасен. У него удивительный ритм, но мы должны постепенно пользоваться его навыками".

"Мы не можем ожидать, что он будет в отличной форме без такого количества матчей. Я думаю, что он в форме, и нам нужно, чтобы он помогал нам бороться за титул".

"Мы не можем дождаться начала Примеры и начать битву, чтобы выиграть ее", — сказал Куртуа Movistar.

Ранее бельгийский вратарь заявил, что мадридская команда сумеет выиграть чемпионство после рестарта сезона.