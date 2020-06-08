Испания

Стало известно, кто пытался приобрести талантливого футболиста.

Барселона ранее отклонила предложение по Ансу Фати в размере 100 миллионов евро, но не было известно, кто покусился на юношу.

Как сообщает Sport.es, сумасшедшие деньги за нападающего был готов заплатить Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Фати отыграл 16 матчей в Примере: на его счету четыре гола и результативная передача.

Манчестер Юнайтед этим летом сосредоточен на подписании Джейжона Санчо, но также рассматривает кандидатуру Матондо.