17-летний испанец гвинейского происхождения тренировался в общей группе.
Ансу Фати, ФК Барселона
03 июня 2020, 11:19
Вингер Барселоны Ансу Фати вернулся к тренировкам с командой в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".
17-летний испанец гвинейского происхождения в конце мая этого года повредил колено на одной из тренировок, из-за чего был вынужден заниматься по индивидуальной программе.
По всей видимости, футболист больше не чувствует дискомфорт из-за травмы и готовится к возобновлению сезона в Испании, которое запланировано на 11 июня.
В текущем сезоне Ансу Фати провел 16 матчей в Примере, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что к тренировкам в общей группе вернулся защитник Барселоны Самуэль Умтити, который три недели восстанавливался от полученной травмы.