Испания

17-летний испанец гвинейского происхождения тренировался в общей группе.

Вингер Барселоны Ансу Фати вернулся к тренировкам с командой в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

17-летний испанец гвинейского происхождения в конце мая этого года повредил колено на одной из тренировок, из-за чего был вынужден заниматься по индивидуальной программе.

По всей видимости, футболист больше не чувствует дискомфорт из-за травмы и готовится к возобновлению сезона в Испании, которое запланировано на 11 июня.

В текущем сезоне Ансу Фати провел 16 матчей в Примере, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что к тренировкам в общей группе вернулся защитник Барселоны Самуэль Умтити, который три недели восстанавливался от полученной травмы.