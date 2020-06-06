Испания

"Сине-гранатовые" не захотели продавать талантливого игрока.

Барселона получила предложение в размере 100 миллионов евро по Ансу Фати от неназванного клуба.

Жозеп Бартомеу немедленно отверг вариант с продажей молодого таланта, сообщает Sport.es.

Текущее соглашение Ансу Фати с Барселоной действует до лета 2023 года, а "сине-гранатовые" имеют опцию продления еще на два года.

В текущем сезоне молодой игрок провел 16 матчей в Примере: на его счету четыре гола и результативная передача.

Напомним, что ранее Барселона отказала Ювентусу в обмене Ансу Фати на Миралема Пьянича.