"Сине-гранатовые" не захотели продавать талантливого игрока.
Анссумане Фати, getty images
06 июня 2020, 19:54
Барселона получила предложение в размере 100 миллионов евро по Ансу Фати от неназванного клуба.
Жозеп Бартомеу немедленно отверг вариант с продажей молодого таланта, сообщает Sport.es.
Текущее соглашение Ансу Фати с Барселоной действует до лета 2023 года, а "сине-гранатовые" имеют опцию продления еще на два года.
В текущем сезоне молодой игрок провел 16 матчей в Примере: на его счету четыре гола и результативная передача.
Напомним, что ранее Барселона отказала Ювентусу в обмене Ансу Фати на Миралема Пьянича.