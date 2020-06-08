Испания

Атлетико ведет активную подготовку к возобновлению сезона в Испании.

Испанская Ла Лига вскоре вернется на телевизионные экраны после карантина, вызванного пандемией коронавируса, а команды набирают физическую форму на тренировках.

В связи с длительным перерывом тренеры будут готовы экспериментировать со своими составами, а наглядным примером стал наставник Атлетико Диего Симеоне.

Как сообщает Mundo Deportivo, во время последней тренировки аргентинский специалист задействовал полузащитника Маркоса Льоренте в качестве партнера Диего Косты в центре атаки.

Кроме того, Симеоне отдал предпочтение Яннику Феррейре Карраско, а не Тома Лемару. Бельгиец занял позицию левого полузащитника в первом составе во время двухсторонней игры.

Напомним, испанская Ла Лига официально возобновится 11 июня. Первым поединком после перерыва станет андалузское дерби между Севильей и Бетисом.

Атлетико же отправится в гости к Атлетику из Бильбао, матч с которым состоится 14 июня. Вашему вниманию расписание первых матчей чемпионата Испании после карантина.