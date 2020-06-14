Испания

Защитник "сине-гранатовых" прокомментировал первый матч после возвращения с карантина.

Хорди Альба остался доволен поединком против Мальорки, который завершился победой Барселоны со счетом 4:0.

"Мы контролировали игру. После трех месяцев без футбола у нас был отличный матч. Забить на первой минуте было здорово, это вселяет уверенность.

Теперь у нас есть 10 финалов в Ла Лиге, и мы очень мотивированы. Я чувствую себя хорошо, и этот перерыв помог мне, потому что мне нужно было отдохнуть физически и умственно", — приводит слова Альбы Marca.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Мальорка — Барселона.