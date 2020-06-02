Испания

Испанский защитник считает игрока ПСЖ уникальным футболистом.

Левый защитник Барселоны Хорди Альба высказал свое мнением касательно возможного возвращения в стан "сине-гранатовых" нападающего ПСЖ Неймара.

"Нет никаких сомнений, что Неймар является уникальным футболистом. Однако он сделал свой выбор и решил поставить перед собой новые цели", — приводит слова Альбы Goal со ссылкой на TVE.

Напомним, Неймар выступал за Барселону в период с 2013 по 2017 год, после чего он перешел в Пари Сен-Жермен. Его трансфер в парижский гранд за 222 миллионов евро стал рекордным в истории футбола.

Стоит отметить, ранее главный тренер каталонского клуба Кике Сетьен признался, что хотел бы поработать вместе с бразильским вингером.