Испания

Гости спасли ничью в заключительные минуты встречи.

Бетис в поединке 29-го тура чемпионата Испании принимал на своем поле Гранаду. Гости открыли счет еще в первом тайме.

Бетис восстановил паритет, а затем и вовсе вышел вперед в конце матча. Тем не менее, Гранада нашла в себе силы и сравняла счет усилиями Солдадо.

Бетис — Гранада 2:2

Голы: Каналес, 85 (с пенальти), Тельо, 88 — Фернандес, 29, Солдадо, 90

Бетис: Роблес — Эмерсон (Барраган, 82), Манди, Феддал, Педраса — Хоакин (Тельо, 61), Гонсалес (Лайнес, 71), Фекир, Гуардадо (Аленья, 61), Каналес — Лорен (Иглесиас, 71)

Гранада: Силва — Фулькье, Санчес, Вальяехо, Нева — Этеки, Азиз (Антонин, 90) — Пуэртас, Феде (Мартинес, 74), Мачис — Фернандес (Солдадо, 74)

Предупреждения: Гонсалес, Альфонсо — Вальяехо, Санчес, Фулькье, Мартинес, Силва