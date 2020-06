Кай Хаверц признан лучшим игроком мая в Бундеслиге, сообщил официальный Twitter-аккаунт лиги.

21-летний атакующий хавбек принял участие в четырех матчах: на его счету пять голов. Байер добыл три победы и один раз проиграл.

The moment you've all been waiting for... 🥁@kaihavertz29 is our #BundesligaPOTM for May! 🏆🦁@EASPORTSFIFA #FIFA20 pic.twitter.com/qfNVthrkzL