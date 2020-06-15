Германия

Чемпион Германии лидирует в борьбе за полузащитника.

Бавария лидирует в гонке за полузащитником Байера Каем Хаверцом, сообщает The Telegraph.

Мюнхенцы видят в молодом игроке отличное усиление, которое вместе с Лероем Сане, еще одним потенциальным новичком, может принести серьезные дивиденды.

В нынешнем сезоне Кай Хаверц в 27-ми матчах за Байер в Бундеслиге забил 12 мячей, причем 5 из них — после возобновления чемпионата Германии в мае.

Напомним, что ранее немецкий полузащитник установил рекорд Бундеслиги.