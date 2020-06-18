Испания

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру между "сливочными" и "лос чес".

Реал и Валенсия сойдутся на стадионе Альфредо Ди Стефано в Мадриде в матче 30-го тура чемпионата Испании. Компания Parimatch считает, что у хозяев поля шансов победить куда больше.

Так, коэффициент на победу "королевского клуба" в Parimatch составляет 1,36, вероятность ничьей – 5,4, а победы Валенсии – 8,5.

Уверены, что Эден Азар забьет минимум три гола Валенсии? Букмекеры оценили это событие коэффициентом 23.

Матч Реал – Валенсия начнется сегодня, 18 июня, в 23:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.