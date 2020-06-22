Испания

Капитан Реала обошелся без серьезной травмы.

Серхио Рамос покинул поле в матче против Реала Сосьедад на 53-й минуте из-за повреждения.

Испанский защитник обошелся без серьезной травмы, однако не поможет Реалу в ближайшем поединке против Мальорки, сообщает As.

Источник утверждает, что Серхио Рамос отделался ушибом колена левой ноги.

Напомним, поединок Реал — Мальорка состоится 24 июня в 23:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.