Испания

Севильский клуб планирует воспользоваться возможной отставкой тренера Барселоны.

Бетис находится в поисках нового главного тренера после увольнения Руби и рассматривает различные варианты.

Как сообщает издание El Desmarque, севильский клуб хочет вернуть нынешнего тренера Барселоны Кике Сетьена, который испортил отношения с командой и рискует провалить сезон.

Сетьен работал во главе Бетиса в 2017-19 годах и выступал с командой в Лиге Европы.

На данный момент "вердибланкос" находятся на 13-й строчке, набрав 37 очков после 32 туров.

Ранее сообщалось, что Барселона уволит Сетьена, если он проиграет один из следующих матчей.