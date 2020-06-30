Севильский клуб планирует воспользоваться возможной отставкой тренера Барселоны.
Кике Сетьен, Getty Images
30 июня 2020, 08:32
Бетис находится в поисках нового главного тренера после увольнения Руби и рассматривает различные варианты.
Как сообщает издание El Desmarque, севильский клуб хочет вернуть нынешнего тренера Барселоны Кике Сетьена, который испортил отношения с командой и рискует провалить сезон.
Сетьен работал во главе Бетиса в 2017-19 годах и выступал с командой в Лиге Европы.
На данный момент "вердибланкос" находятся на 13-й строчке, набрав 37 очков после 32 туров.
Ранее сообщалось, что Барселона уволит Сетьена, если он проиграет один из следующих матчей.