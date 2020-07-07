Испания

Голкипер Гранады Руи Силва по окончании сезона-2019/20 может оказаться в Севилье.

Севилья намерена летом подписать нового вратаря и интересуется голкипером Гранады Руи Силвой — сообщает Marca.

В матче против Эйбара вратарь Севильи Томаш Вацлик получил сильный ушиб левого колена, что, возможно, станет причиной его длительного отсутствия. Это заставило руководство «нервионцев» активизировать поиски нового голкипера.

Контракт Руи Силвы с Гранадой заканчивается летом 2021 года, и португалец отказался его продлевать. Гранада готова с ним расстаться, но требует 15 миллионов евро.

26-летний Руи Силва выступает за Гранаду с 2017 года и сыграл 56 матчей в чемпионате Испании.

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