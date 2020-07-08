Испания

Выпускники Ла Фабрики принесли Реалу рекордные 246 миллионов евро.

Реал не только привык тратить баснословные деньги на приобретение звезд, но и всегда неплохо зарабатывал на продаже выпускников собственной академии, но в последние четыре года "сливочные" бьют все рекорды — подсчитала Marca.

Достаточно сказать, что пять самых дорогих продаж воспитанников Реала пришлись именно на четыре последних года: Альваро Мората, Маркос Льоренте, Хесе Родригес, Рауль де Томас и Ашраф Хакими.

Самой дорогой продажей Реала среди его воспитанников является трансфер Мораты в Челси в 2017 году — 66 миллионов евро. За Хакими Интер недавно выложил 40 миллионов, Льоренте принес в казну Реала 30 миллионов, выплаченных Атлетико в 2019-м, Хесе обошелся ПСЖ в 25 миллионов (2016), а де Томаса продали в Бенфику за 20 миллионов плюс еще 2 миллиона в качестве бонусов.

За этот же четырехлетний период Реал заработал немало денег на более мелких продажах футболистов, прошедших через его систему подготовки: 10 миллионов за Омара Маскареля, 8 миллионов за Мариано Диаса, по 7 миллионов за Дениса Черышева и еще одного Льоренте — Диего, 3,5 миллиона за Лукаса Торреса, 3 миллиона за Бурги и 2 миллиона Филиппа Ляйнхарта.

Если же к этим "миллионерам" добавить все трансферы воспитанников Реала, то в сумме за четыре последних года выходит 246 миллионов евро.