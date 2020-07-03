Франция

Прокуратура потребовала, чтобы французский форвард предстал перед судом.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема должен предстать перед судом по делу о шантаже полузащитника Олимпиакоса Матье Вальбуэна, сообщает издание L’Equipe.

Прокуратура Версаля потребовала, чтобы французский форвард предстал перед судом за участие в попытке шантажа своего бывшего партнера по сборной интимной видеозаписью.

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Напомним, в 2015 году разгорелся скандал, когда Бензема с пятью другими людьми, среди которых был и Джибриль Сиссе, обвинили в попытке шантажировать Вальбуэна и требовании выкупа. После этого нападающий не вызывался в сборную Франции и, в частности, пропустил Евро-2016 и ЧМ-2020.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 42 поединка в футболке Реала, забив 22 гола и совершив 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что Бензема вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории Реала.