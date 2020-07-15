Испания

"Летучие мыши" готовятся к продуктивному трансферному окну.

Руководство Валенсии сообщило Дани Парехо, Джеффри Кондогбия и Франсису Коклену, что те могут покинуть клуб.

Как сообщает Goal, три полузащитников не входит в планы "летучих мышей" на следующий сезон.

Источник отмечает, что подобные новости существенно ухудшили боевой дух команды накануне игры против Леганеса (0:1).

Напомним, что Валенсию также может покинуть Ферран Торрес, на которого нацелились манчестерские клубы.