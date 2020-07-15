"Летучие мыши" готовятся к продуктивному трансферному окну.
Дани Парехо, getty images
15 июля 2020, 00:20
Руководство Валенсии сообщило Дани Парехо, Джеффри Кондогбия и Франсису Коклену, что те могут покинуть клуб.
Как сообщает Goal, три полузащитников не входит в планы "летучих мышей" на следующий сезон.
Источник отмечает, что подобные новости существенно ухудшили боевой дух команды накануне игры против Леганеса (0:1).
Напомним, что Валенсию также может покинуть Ферран Торрес, на которого нацелились манчестерские клубы.