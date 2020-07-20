Испания

Аргентинец оказался лучшим в завершившемся сезоне по многим показателям.

В Испании завершился очередной сезон в элитном дивизионе. Лионель Месси хоть и не смог выиграть чемпионский титул с Барселоной, но стал лучшим по многим индивидуальным показателям.

В 33 матчах в Примере в составе "сине-гранатовых" Месси забил 25 голов и совершил 22 результативных передачи. Это позволило аргентинскому форварду получить награды лучшему бомбардиру и ассистенту чемпионата.

Кроме того, Месси стал лучшим по таким показателям, как количество созданных голевых шансов, количество успешных обводок, удары по воротам и в створ, точные пасы в последней три поля, количество голов со штрафных и количество хет-триков.

Ранее сообщалось, что Месси стал обладателем Пичичи в седьмой раз в карьере.