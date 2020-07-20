Испания

На счету звездного аргентинца девять результативных передач после карантина.

Нападающий Барселоны Лионель Месси провел очередной фантастический сезон, несмотря на то, что "сине-гранатовые" не смогли стать чемпионами Испании. Аргентинец стал лучшим ассистентом Ла Лиги, при этом практически половину результативных передач он отдал после выхода из карантина.

Стоит отметить, что по количеству ассистов Месси превзошел всех футболистов из топ-4 европейских чемпионатов после рестарта. Лео отдал девять результативных передач, что на два больше чем у его ближайшего преследователя Алексиса Санчеса из Интера.

Помимо звания лучшего ассистента Ла Лиги, Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем трофея Пичичи, забив в рамках испанского первенства-2019/20 целых 25 голов. С полной статистикой капитана Барселоны вы можете ознакомиться перейдя по данной ссылке.