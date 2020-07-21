Испания

Во втором по силе дивизионе Испании разгорелся скандал.

Заключительный тур Сегунды принес руководству лиги серьезные проблемы. Дело в том, что поединок Депортиво — Фуэнлабрада не состоялся из-за заболевания коронавирусом в составе гостей.

Несмотря на это, "бело-голубые" уже потеряли математические шансы на сохранение прописки. Руководство Депортиво требует переиграть весь тур, так как по регламенту все матчи должны были пройти в одно время.

"Это полная фальсификация. Мы были крайне удивлены, когда нам сказали, что остальные игры будут сыграны. Это очень серьезная ошибка. Последние два тура должны пройти одновременно. Тур должен быть переигран, другого решения быть не может", — приводит слова президента Депортиво Фернандо Видаля As.

Напомним, что помимо "бело-голубых" из Сегунды вылетели Расинг, Нумансия и Эстремадура.