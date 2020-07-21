Англия

"Пенсионеры" нацелились на немецкого голкипера.

Челси будет искать нового голкипера в ближайшее трансферное окно и нацелился на Марка-Андре тер Штегена.

Как сообщает Mundo Deportivo, "пенсионеры" хотят задействовать в сделке Кепу, чтобы снизить цену перехода.

Марк-Андре тер Штеген провел 44 поединка в этом сезоне, 17 из которых отстоял на ноль, и пропустил 41 гол.

Напомним, что немец обсуждает с Барселоной новый контракт и требует 10 миллионов евро в год.