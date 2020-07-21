"Пенсионеры" нацелились на немецкого голкипера.
Марк-Андре тер Штеген, getty images
21 июля 2020, 14:13
Челси будет искать нового голкипера в ближайшее трансферное окно и нацелился на Марка-Андре тер Штегена.
Как сообщает Mundo Deportivo, "пенсионеры" хотят задействовать в сделке Кепу, чтобы снизить цену перехода.
Марк-Андре тер Штеген провел 44 поединка в этом сезоне, 17 из которых отстоял на ноль, и пропустил 41 гол.
Напомним, что немец обсуждает с Барселоной новый контракт и требует 10 миллионов евро в год.