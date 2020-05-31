Испания

"Сине-гранатовые" ведут переговоры с немецким голкипером о новом контракте.

Руководство Барселоны продолжает вести активные переговоры с вратарем Марком-Андре тер Штегеном о продлении действующего соглашения, которое истекает в 2022 году.

Как сообщает журналист Николо Скира, 28-летний немец хотел бы продолжить карьеру на Камп Ноу, однако стороны пока не могут договориться о размере заработной платы по новому контракту.

Источник утверждает, что Барселона предложила тер Штегену 6,3 миллиона евро в год плюс бонусы, однако сам голкипер требует от клуба 10 миллионов евро в год.

В ближайшие дни пройдут новые переговоры, во время которых Барселона может приблизиться к заключению новой сделки с тер Штегеном.

Интересно, что испанское издание Sport.es ранее утверждало, что Марк-Андре тер Штеген вскоре подпишет новый контракт с "сине-гранатовыми" до 2025 года.