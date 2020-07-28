Испания

Экс-полузащитник Барселоны рассказал о своих тренерских убеждениях, а также мечте однажды возглавить каталонцев.

Слухи постоянно связывают Хави с постом тренера Барселоны, но пока что легендарный хавбек "сине-гранатовых" остается в Катаре. Уже пятый год он работает в Аль-Садде – сначала в качестве игрока, а с 2019 года как тренер. В интервью Marca Хави высказался на множество различных тем.

О своем заболевании коронавирусом: "Чувствую себя хорошо, нахожусь на самоизоляции. Очень хочу в ближайшее время вернуться к команде".

О первом годе работы в качестве тренера: "Все идет очень неплохо. Я выиграл два титула (Кубок и Суперкубок), а сейчас у нас есть шанс выиграть еще два. Мне приходилось переживать и успех, и провал, но я только учусь".

О том, приходилось ли менять свои тренерские убеждения: "Честно говоря, нет. У меня четкие идеи и система игры. Моя философия — владение мячом, высочайший прессинг, агрессивная атака. Это футбол, которым я жил на протяжении всей жизни. Я вижу футбол только таким".

О Барселоне: "Никогда не скрывал, что моя главная цель — это Барселона. Это мой дом. Возглавить Барсу — моя мечта, но сейчас я сосредоточен на своей работе в Катаре".

О нынешнем тренере Барселоны Кике Сетьене: "Мне нравятся его идеи. Его команды доминируют и играют в привлекательный футбол".

О возрасте Месси: "Лео будет играть столько, сколько ему захочется. Он очень силен физически и вынослив. Не сомневаюсь, что он сыграет на чемпионате мира в Катаре в 2022 году".

Этим летом под начало Хави в Аль-Садд перебрался Санти Касорла из Вильярреала. Не исключено, что игроком катарцев станет и плеймейкер Ман Сити Давид Силва.