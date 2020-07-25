Другое

Тренер катарского Аль-Садда не поможет команде в ближайшее время.

Хави Эрнандес подтвердил, что заболел коронавирусом, однако испанец сразу всех успокоил, рассказав о хорошем самочувствии.

"Несколько дней назад, следуя протоколу, я получил положительный результат в последнем тесте на COVID-19. К счастью, я чувствую себя хорошо, но я буду в изоляции.

Когда службы здравоохранения позволят это, я вернусь к своей повседневной жизни и работе", — приводит слова Хави официальный твиттер клуба.

Напомним, что испанский тренер уже пригласил в Аль-Садд Санти Касорлу и жаждет заполучить Давида Силву.