Атлетико презентовал новую выездную форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

Обновленный комплект от спортивного бренда Nike выполнен в темно-синем цвете с красными вставками на воротнике и по бокам.

Слоган презентации — "Объединенные сердцем. Объединенные Атлетико".

Напомним, ранее свои новые комплекты форм на сезон-2020/21 представили мадридский Реал и каталонская Барселона.