Испания

Второй комплект "матрасников" выполнен в темно-синем цвете с красными вставками.

Атлетико презентовал новую выездную форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

Обновленный комплект от спортивного бренда Nike выполнен в темно-синем цвете с красными вставками на воротнике и по бокам.

Слоган презентации — "Объединенные сердцем. Объединенные Атлетико".

[🎥] ¡Descubre todos los detalles de nuestra segunda equipación para la temporada 2020/21! 👕

‼️❕‼️ ¡Ya disponible en todas nuestras tiendas físicas y online! 🛍

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🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/km4e34KBRu — Atlético de Madrid (@Atleti) July 31, 2020