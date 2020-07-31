Второй комплект "матрасников" выполнен в темно-синем цвете с красными вставками.
Выездная форма Атлетико на сезон-2020/21
31 июля 2020, 18:37
Атлетико презентовал новую выездную форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.
Обновленный комплект от спортивного бренда Nike выполнен в темно-синем цвете с красными вставками на воротнике и по бокам.
Слоган презентации — "Объединенные сердцем. Объединенные Атлетико".
Напомним, ранее свои новые комплекты форм на сезон-2020/21 представили мадридский Реал
и каталонская Барселона.