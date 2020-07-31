Испания

Впервые в розовых цветах мадридцы сыграют еще в этой кампании.

Реал совместно с Adidas презентовал домашний и выездной комплекты формы на сезон-2020/21.

В первом комплекте преобладает традиционный белый цвет. В нем будут розовые вставки по бокам и сзади на воротнике.

Выездная форма мадридцев будет розового цвета с темно-синими вставками. Она вдохновлена "свечением города ночью", отметил официальный сайт клуба. Реал сыграет с ней в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Игра Манчестер Сити – Реал состоится 7 августа, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Также сегодня свою выездную форму представил главный соперник мадридцев – Барселона.