Впервые в розовых цветах мадридцы сыграют еще в этой кампании.
Реал Мадрид
31 июля 2020, 13:59
Реал совместно с Adidas презентовал домашний и выездной комплекты формы на сезон-2020/21.
В первом комплекте преобладает традиционный белый цвет. В нем будут розовые вставки по бокам и сзади на воротнике.
Выездная форма мадридцев будет розового цвета с темно-синими вставками. Она вдохновлена "свечением города ночью", отметил официальный сайт клуба. Реал сыграет с ней в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.
Игра Манчестер Сити – Реал состоится 7 августа, начало – в 22:00 по киевскому времени.
Также сегодня свою выездную форму представил главный соперник мадридцев – Барселона.